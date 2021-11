Covid, chiude un'intera scuola: 233 alunni a casa per otto giorni

UDINE - Un plesso scolastico chiuso, con oltre 200 scolari a casa, e diverse altre classi dell'istituto comprensivo in isolamento fiduciario. È quanto è accaduto a Codroipo (Udine), a causa di un'elevata diffusione dei contagi Covid. Ieri il sindaco Fabio Marchetti ha firmato un'ordinanza di chiusura del plesso di via 4 Novembre fino al 10/11, essendo stato riscontrato in 11 classi di due primarie «un alto rischio di contagio»: «è una misura preventiva - ha spiegato - che riguarda 233 allievi e coinvolge le rispettive famiglie, con l'obiettivo di fare rientrare tutti in sicurezza tra 7/8 giorni. La decisione è stata presa con il dirigente scolastico e il Dipartimento di prevenzione».

A questo provvedimento si sono aggiunte oggi, 2 novembre, altre misure. Nella scuola dell'infanzia di via Politi, ha riferito il sindaco, una classe è rientrata dalla quarantena, «ma vi sono entrate altre due. In questo caso non è stata ritenuta necessaria la chiusura del plesso in quanto il tracciamento è assicurato». In isolamento da oggi anche un'altra classe di una primaria, situata nel plesso di via Friuli, mentre sono già in quarantena da alcuni giorni altre due classi della secondaria di primo grado con sede nel centro studi. «Il Comune di Codroipo - ha poi evidenziato il sindaco - si mette a disposizione del Distretto sanitario locale per gestire i flussi di persone, che possono essere ingenti, attraverso la propria corposa rete di volontari funzionante e già ampiamente collaudata nel periodo del primo lockdown dovuto alla pandemia».