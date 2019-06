Corte d'Appello, risarcito avvocato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nella causa iscritta al n. 134/2017 R.G. promossa da Garlatti Avv. Bruno, in proprio nei confronti de Il Gazzettino S.p.A., ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, a parziale modifica della Sentenza n. 7/2017 d.d. 11.01.2017 del Tribunale di Gorizia, così pronuncia:- condanna Il Gazzettino s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a Garlatti Avv. Bruno la somma di euro 8.000,00 oltre interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;- compensa per 1/3 tra le parti le spese e le competenze di entrambi i gradi del presente giudizio e condanna Il Gazzettino s.p.a. in persona del legale rappresentante a rifondere a Garlatti Avv. Bruno le restanti spese e competenze che liquida nella quota, quanto al primo grado di giudizio in euro 172,66 per anticipazioni ed euro 2.157,00 per compenso oltre al 15% rimborso spese generali, c.p.a. ed Iva come per legge e quanto al presente grado di giudizio in euro 237,00 per anticipazioni e euro 2.518,00 per compenso oltre al 15% rimborso spese generali, c.p.a. ed Iva come per legge;- dispone la divulgazione per sunto nella parte del dispositivo della presente sentenza a cura e spese dell'appellata, mediante pubblicazione nel quotidiano Il Gazzettino sia on line che cartaceo entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza e nel medesimo inserto della pubblicazione della notizia che ha dato origine alla presente vicenda, nei medesimi giorni della settimana e con i medesimi caratteri.Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 30.05.2018.Il Presidente dott.ssa Patrizia Puccini e il Consigliere Ausil. Estensore avv. Antonia Lago.Depositata il 01.08.2018