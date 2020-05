Fase 2 e inciviltà: vandali devastano il parco Ardito Desio e l'area giochi dei bambini

UDINE- La fase 2 del confinamento da coronavirus è appena scattata, i parchi pubblici hanno ripreso a essere frequentati ma la maleducazione e l'inciviltà non sono stati archiviati con il confinamento sociale.

A Udine, il parco pubblico Ardito Desio - che si trova ai Rizzi, in via Val d'Arzino a poca distanza dallo stadio Friuli - è stato preso di mira da alcuni vandali che hanno divelto panchine, cestini dell'immondizia scatenandosi in modo particolare nell'area giochi riservata ai bambini e che in questo periodo era stata transennata in ottemperanza alle misure di contenimento della diffusione del coronavirus.

A documentare i danni della devastazione è stato un cittadino udinese che andato a passeggiare al parco pubblico Ardito Desio ha diffuso un video molto chiaro. Il consigliere comunale Antonio Pittioni, del gruppo di Fratelli d'Italia, ha già annunciato che chiederà al sindaco di Udine Pietro Fontanini che l'amministrazione comunale si attivi per installare videocamere di sorveglianza nell'area verde pubblica affinchè simili episodi non si ripetano in futuro, o che comunque i responsabili possano essere individuati, © RIPRODUZIONE RISERVATA