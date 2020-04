Nonostante si trattasse di un virus nuovo e sconosciuto, la clinica di malattie infettive dell’ospedale Santa Misericordia di Udine, guidata da Carlo Tascini, ha retto l’urto del Covid-19 e ora, lentamente, si ricomincia a respirare. Ma la sfida non finisce qui. Secondo gli esperti, infatti, in autunno vivremo l’ondata di ritorno del coronavirus, in concomitanza con l’arrivo della stagione influenzale che, oltre a mettere a letto migliaia di persone, richiede ogni anno anche molti ricoveri. Lo pensa lo stesso Tascini, 57 anni, che prima di dirigere il reparto friulano dall’autunno scorso in sostituzione del collega Matteo Bassetti, passato all’ospedale Policlinico San Martino di Genova, aveva lavorato all’ospedale Cotugno di Napoli, specializzato nella cura di persone affette da malattie infettive, come Direttore di Unità Operativa Complessa della Prima Divisione di Malattie Infettive, che proprio un anno fa aveva curato anche il calciatore del Napoli Fabian Ruiz, affetto dalla febbre suina. Un ospedale oggi preso a modello dalla stampa internazionale per essere il più sicuro ospedale Covid in Italia, modello anche per altre strutture all’estero e dove per primi in Italia hanno sperimentato il farmaco antiartrite Tocilizumab per curare i pazienti colpiti dal Coronavirus.

«L’influenza fa ricoveri tutti gli anni – conferma Tascini – saremo pronti a gestire entrambi i virus», ma invoca l’utilizzo massiccio della migliore arma a disposizione contro l’influenza: il vaccino. «Quest’anno servirà una campagna seria di vaccinazione – afferma – che rappresenta il principale strumento di protezione».«Mi auguro che quest’anno – prosegue Tascini – la percentuale di adesione al vaccino antinfluenzale sia molto alta, è l’unico modo per non confondere i due virus». Vale la pena fare un breve excursus sulle passate stagioni. Nel 2019 in Friuli Venezia Giulia, i più colpiti sono stati i bambini in età pediatrica, nella fascia tra zero e 4 anni e l’epidemia si è rivelata piuttosto lunga e con un grosso impatto, mandando sotto stress molti ambulatori dei medici di medicina generale. Arma vaccino, dunque, ma per quanti? Alla fine della passata stagione i dati erano questi in Friuli, tra gli over 65 e categorie a rischio (per cui il vaccino è gratuito) si è sottoposto a vaccinazione il 59,5%, pari a 192.875 persone. Un dato lievemente più alto rispetto a quello della stagione precedente, ma non ancora sufficiente .Ben più dolente la percentuale di vaccinati tra gli operatori sanitari, il 24,8% (dato al 16 febbraio 2020), ma con Udine che ha raggiunto il 33,3%. Sarà una chiamata massiccia quella di quest’anno, sperando in una risposta al vaccino altrettanto forte perché la contemporanea circolazione dei due virus potrebbe creare confusione.Oltre al vaccino, le misure igieniche sono quasi le stesse per affrontare influenza e Covid come il lavaggio delle mani, l’isolamento volontario a casa delle persone con malattie respiratorie febbrili specie in fase iniziale, nonché l’uso di mascherine.La clinica di malattie infettive del nosocomio udinese non si farà trovare impreparata, avendo acquisito ulteriore esperienza durante questa emergenza da coronavirus. E ieri sono stati riattivati 12 posti letto no Covid, mentre per i ricoverati da coronavirus, «il calo è costante – spiega Tascini – Certo, il virus ci ha insegnato a non fare previsioni e una riapertura graduale è una scelta saggia. Udine, poi, pare nella situazione di poterlo fare, abbiamo numeri favorevoli».Quanto alla gestione dei pazienti dal punto di vista clinico, Tascini ricorda che «ad oggi nessun farmaco è stato approvato e le terapie sono state dettate dall’urgenza con il cosiddetto uso compassionevole».In attesa di farmaci validati, si studia e anche la clinica è attiva in prima linea partecipando a studi nazionali, internazionali e studi promossi dalla stessa struttura, «anche capire che un farmaco non funziona è importante» dice. Intanto si continua a lavorare h24 e fare tanti tamponi, «importanti anche nella fase due per evitare di far risalire i numeri». Un’operatività che ha visto e vede tuttora il contributo di specializzandi, medici provenienti da altri reparti e da altri ospedali del territorio. «C’è stata una grande solidarietà – aggiunge Tascini – una rete che è ancora in piedi»È presto per capire come tornare all’ordinario, «cerchiamo di capire come sarà l’evoluzione. Per ora l’aspetto più difficile è stato gestire la comunicazione con i familiari di pazienti isolati. Abbiamo ricevuto donazioni di telefoni e tablet e su quest’aspetto c’è stato un forte miglioramento» e quel corridoio esterno e sicuro dove i pazienti possono affacciarsi per salutare i propri cari. Intanto si è capito che reparti come questo saranno indispensabili anche in futuro.