Coronavirus, positivo al test un componente della Direzione dell'Azienda Sanitaria di Udine

Udine

. C'è anche un componente della Direzione dell'Azienda sanitaria di Udine tra le persone risultate positive al test del Coronavirus. La conferma è giunta stasera da parte della stessa Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (Asuiud) dopo indiscrezioni di stampa in merito.L'Azienda in una nota specifica che la positività potrebbe essere quella del focolaio di, «per il quale la prevenzione sta svolgendo tutte le indagini ed azioni necessarie e conseguenti sui possibili contatti secondo il protocollo ministeriale», indica il comunicato. L'ente ha rassicurato «dipendenti e cittadini» spiegando che «tutti gli altri componenti della direzione, il cui tampone è negativo, da oggi sono in autoisolamento, come da indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità per il tramite del dipartimento di prevenzione». Tutti, comunque, rimangono operativi, nel rispetto delle regole dell'isolamento, per garantire continuità al lavoro dell'Azienda.