Coronavirus. Vanno al bar dell'ospedale per prendere il caffè: coppia nei guai

Al bar dell'ospedale per prendere il caffè, in due finiscono nei guai. La coppia è stata sanzionata ieri, domenica 5 aprile, dal personale del posto fisso di Polizia interno all'ospedale civile di Udine. I due dopo sono stati sorpresi mentre erano all'interno del noscomio, senza alcun motivo, tra i corridoi. Non avevano infatti alcuna visita in programma e nessun'altra valida ragione per trovarsi all'interno della struttura sanitaria.

Positivo al virus, si fa una bella passeggiata nel bosco e attesta il falso: denunciato

Le indagini della Polizia hanno fatto emergere la trieste verità. I due erano entrati solo per recarsi al bar interno e bere un caffè. Il sospetto che un simile fenomeno si stesse diffondendo si era avuto nei giorni scorsi dopo alcune verifiche e ieri la Polizia ne ha avuto la certezza. Ora sono in corso le indagini per appurare se altre persone hanno usufruito del bar dell'ospedale, che è autorizzato solo per il personale ospite e che vi lavora.

Ultimo aggiornamento: 15:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA