Coronavirus, il sistema che scopre gli assembramenti di persone e gli misura anche la temperatura

Un sistema ultra avanzato di video intelligence, in grado di rilevare, identificare e distinguere persone da veicoli e mezzi, in tempo reale. Una tecnologia all’avanguardia applicabile a tutti gli impianti di video sorveglianza esistenti in Italia , che tramite sofisticati algoritmi permette la contazione in diretta delle persone, il preciso calcolo della loro effettiva distanza, nonché la rilevazione della temperatura corporea .



Un vero e proprio pacchetto sicurezza che in questo periodo di emergenza epidemiologica da Corona virus promette di fare la differenza a livello nazionale per la rilevazione degli assembramenti. A idearlo, EGM Security, una rete di impresa friulana composta da MD Systems, EPS Eventi e Galileo Informatica, attivi rispettivamente nel settore dei sistemi speciali di sicurezza, dell’organizzazione di grandi eventi e degli applicativi e sistemi integrati informatici di ultima generazione, tutti con un background di assoluto rilievo. “Con l’idea di essere propositivi e proattivi nel sostenere l’emergenza, vista la situazione che si è creata con il Coronavirus - spiega Marco Cavalli, analista della sicurezza di MD Systems - abbiamo chiesto supporto a un’azienda israeliana specializzata in video analisi con cui già operiamo, e siamo riusciti a sviluppare un’avveniristica tecnologia di monitoraggio che può essere interfacciata con i sistemi già esistenti, e che può efficacemente snellire il lavoro delle forze di sicurezza.” Aggiunge Luca Tosolini di EPS Eventi: “Abbiamo elaborato un sistema di rilevazione che può essere utilizzato attraverso le telecamere di videosorveglianza cittadina già predisposte dai Comuni, un system integrator che potrà supportare le istituzioni a rilevare gli assembramenti in tempo reale, identificare comportamenti anomali o che potrebbero violare il decreto vigente.” La tecnologia è talmente sofisticata che è in grado di distinguere l’equipaggiamento di una persona, ad esempio se porta uno zaino, indossa occhiali da sole, pantaloncini corti o lunghi. “Si tratta di uno strumento fondamentale che può permettere alle forze dell’ordine di far rispettare le regole con uno sforzo e un dispiegamento minore di energie”, concludono gli esperti di Galileo Informatica, che supporta il gruppo EGM con l'utilizzo delle ultime tecnologie in ambito informatico, integrando infrastrutture e servizi in cloud per gestire le automazioni dei processi e la sicurezza della piattaforma. Ultimo aggiornamento: 10:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA