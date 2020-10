Covid, Sergio Bolzonello ricoverato in ospedale

UDINE - È stato ricoverato in ospedale a Udine il capogruppo del Pd in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia (ed ex vicepresidente nonché ex sindaco di Pordenone), Sergio Bolzonello, che lo scorso 6 ottobre aveva annunciato attraverso i social la sua positività al Covid-19.

Inizialmente asintomatico, nelle ore successive Bolzonello aveva invece riferito della comparsa di qualche linea di febbre. Nel tardo pomeriggio di oggi è stato ricoverato per motivi precauzionali legati a un lieve peggioramento delle condizioni di salute.

Ultimo aggiornamento: 22:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA