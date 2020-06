La Protezione civile regionale del Friuli Venezia Giulia contribuisca alle spese cui i Comuni sono costretti da una norma nazionale per pulire ogni giorno con una soluzione acqua e sapone tutti i giochi che si trovano nei parchi. Nel frattempo, la Giunta del presidente Massimiliano Fedriga faccia pressing su Roma affinché la norma in questione sia cancellata, perché «inutile», «irragionevole», addirittura «sperpero di denaro pubblico». È la nota condivisa all’unanimità, in forma trasversale tra gli esponenti delle diverse posizione politiche, approvata ieri dal Consiglio delle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, presieduto dal sindaco di San Vito al Tagliamento, e inviata al vice presidente della Regione perché competente su sanità e Protezione civile.

IL PROBLEMA

Lo ha posto Antonio Di Bisceglie, raccogliendo le istanze giunte dal territorio: «Le spese di cui dobbiamo farci carico per la pulizia dei giochi per i bambini posti nei luoghi pubblici è consistente – ha esordito presentando il problema nella seduta di ieri - Poiché a imporre questo onere ai Comuni è una norma nazionale a seguito dell’epidemia da Coronavirus, si ritiene che l’interlocutore più appropriato per avanzare l’istanza sia la Protezione civile», ha spiegato il presidente.

«Chiediamo almeno un rimborso o un contributo – ha aggiunto - con un intervento parametrato alla popolazione di riferimento di ogni ente richiedente». La risposta dei 19 rappresentanti degli enti locali presenti è stata non solo immediatamente concorde ma, con Udine apripista, i sindaci hanno detto che alla Regione occorre chiedere anche di più, ovvero di adoperarsi per eliminare la norma.

PROTESTA BIPARTISAN

«Abbiamo circa 300 giochi da pulire nelle ben 39 aree che abbiamo deciso di aprire per dare un servizio ai cittadini – ha affermato il vice sindaco di Udine, Loris Michelini – e i costi che derivano per la pulizia quotidiana sono importanti, a fronte di un intervento di fatto insensato. Cinque minuti dopo la pulizia siamo al punto di prima, trattandosi di strutture all’aperto».

A dargli man forte da Valvasone Arzene il sindaco e presidente della Assemblea della comunità friulana Markus Maurmair: «Negli scorsi giorni in un incontro in Prefettura a Pordenone sono stati i tecnici dell’Azienda sanitaria a considerare assurda questa norma», ha affermato, chiedendo che il pressing per l’abrogazione della legge sia supportato da una nota dei tecnici delle aree di prevenzione delle Aziende sanitarie. I Comuni non solo devono attuare l’operazione giornalmente, ma anche vigilare sul reale adempimento dell’operazione.

«Per questo non ci siamo affidati a volontari, se non quelli della squadra comunale di Protezione civile – ha spiegato Michelini - Si sono resi disponibili a pulire i giochi di 13 aree, mentre quelli delle restanti 26, tra cui parchi molto grandi come il Cormor, sono stati affidati a una cooperativa che opera già per il Comune. Intanto per un mese, a 14.500 euro più Iva al 22%». La coop impiega 4 persone ogni giorno e tutto il giorno, perché se i cavallucci a molla sono rapidamente pulibili, i numerosi castelli collocati nei parchi richiedono un intervento prolungato. La sproporzione tra costi e benefici è considerata tale dai Comuni che Trieste, per esempio, ha deciso «di non aprire i parchi», ha informato l’assessore di riferimento Angela Brandi e anche Grado, che considera la norma irragionevole, per ora ha mantenuto chiuso i 7 parchi, con la prospettiva di aprirne uno. D’accordo per l’abrogazione della norma il sindaco di Palmanova e anche quello di Tolmezzo. «È una prescrizione inutile – ha sostenuto Francesco Brollo – c’è da chiedersi perché non dovremmo pulire tutte le altre superfici che possono essere toccate dai cittadini. Siamo di fronte a una distrazione di fondi pubblici, in un momento in cui ci sono importanti necessità».

NON SOLI GIOCHI

E proprio su tutto il resto che attende iniezione di risorse ha focalizzato l’attenzione il sindaco di Gemona Roberto Revelant che, d’accordo con i colleghi sulla questione dei giochi, ha ampliato l’orizzonte per dire un «no» molto più generalizzato. «Ci stanno chiedendo azioni di pulizia e sanificazione prive di senso, dagli enti locali deve partire il “basta” se non vogliamo ritrovarci con i bilanci congelati per questi interventi – ha tuonato - Dobbiamo mettere un limite, altrimenti la nostra economia sarà fatta solo di mascherine e sanificazione».

