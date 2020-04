Si ubriaca e minaccia di morte la sorella: sospeso il porto d'armi a un 68enne

UDINE - Un uomo di 68 anni, residente nel Medio Friuli, è stato denunciato dai carabinieri dopo che, in evidente stato di ubriachezza, ha minacciato di morte la sorella, una donna di 61 anni, al culmine di un litigio. L'episodio si è verificato sabato sera.



I carabinieri di Codroipo e Martignacco, intervenuti nell'abitazione dei due fratelli, hanno ritirato in via cautelare le armi e munizioni regolarmente detenute dall'uomo. I militari hanno accertato la presenza di un fucile da caccia mai denunciato e l'assenza di una carabina ad aria compressa. È stata richiesta anche la revoca del titolo per la detenzione delle armi.