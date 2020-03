Vietate anche le passeggiate tranne quelle «necessarie», parchi e giardini chiusi

UDINE - Parchi e giardini pubblici chiusi a Udine fino al 25 marzo. È la misura stabilita dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto della provincia di Udine, Angelo Ciuni, svoltosi ieri e recepita da un'ordinanza contingibile e urgente emessa dal sindaco del capoluogo friulano, Pietro Fontanini.



L'ordinanza prevede la chiusura dei parchi pubblici, giardini pubblici e aree verdi pubbliche recintati in tutto il territorio comunale, il divieto in tutti i parchi pubblici, giardini pubblici e aree verdi pubbliche non recintati di effettuare giochi e sport di squadra di ogni natura e l'accesso a dette aree mantenendo sempre la distanza minima di sicurezza.



Le disposizioni dell'ordinanza, che riguardano 25 aree pubbliche dell'ambito comunale udinese, sono efficaci fino al 25 marzo 2020. Una nota del Comune di Udine ricorda che sono vietate le passeggiate se non «per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l'acquisto di beni necessari». Il Comitato ribadisce la necessità di stare a casa e di rispettare rigorosamente le misure adottate dal Governo. Le forze di polizia e la polizia Locale - conclude la nota - stanno effettuando serrati controlli per tutelare la salute pubblica. © RIPRODUZIONE RISERVATA