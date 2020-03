Parroco in autoisolamento, allarme fra i fedeli: «Sto bene, torno lunedì»

UDINE - Era entrato in contatto col sacerdote del seminario di Castellerio di Pagnacco, risultato positivo al Coronavirus: ecco che don Daniele Calligaris si è messo in auto-isolamento nella sua residenza di Treppo Grande. Ha pubblicato su Facebook la notizia. "Terminerò lunedì 9 marzo. Ora sto bene, non ho alcun sintomo".

Don Daniele Calligaris è parroco di Colloredo di Monte Albano, Caporiacco, Treppo Grande e Vendoglio, oltre a ricoprire la carica di Vicario foraneo del Friuli Collinare. Ha 59 anni.

Ultimo aggiornamento: 19:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA