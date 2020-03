Non paga il parcheggio sulle linee blu: «Multa ilelgittima, non posso uscire per il Cornavirus»

Forse ha preso fin troppo alla lettera le misure previste nell'ultimo Dcpm del Governo e dunque non è uscito di casa per nessuna ragione, nemmeno per. Violazione che gli è stata ovviamente contestata dalla polizia municipale. Protagonista della vicenda è un cittadino di Gorizia il quale ha contestato la multa che gli veniva inflitta dagli agenti.«Questa: la legge mi impone di non uscire di casa e dunque non ho potuto pagare il ticket valido per la sosta negli stalli blu», ha ribadito più volte davanti alla sanzione per sosta senza esposizione dell'apposito talloncino. Sulla vicenda è intervenuto simpaticamente anche il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. «È l'episodio più curioso avvenuto oggi in città - ha commentato - Assieme alla sacrosanta multa, in questi tempi di grande apprensione, al trasgressore mandiamo simpaticamente anche un virtuale premio fantasia. Per il resto, abbiamo notato grande rispetto per la normativa e rilanciamo l'appello a seguire scrupolosamente ogni divieto».