Naso e bocca coperti sempre: diventa un obbligo quando si esce di casa

UDINE Naso e bocca coperti sempre quando si esce di casa. L'utilizzo di una mascherina, o comunque di

una protezione a copertura di naso e bocca, diventa obbligatorio ogni qualvolta si esca dall'abitazione; la distanza interpersonale da osservare è confermata a un minimo di un metro. Tali disposizioni si applicano automaticamente a tutte le situazioni esterne alla propria abitazione. Lo prevede l'ordinanza contingibile e urgente numero 10, emanata dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano

Fedriga. Il provvedimento, che sarà in vigore fino al 3 maggio, proroga le misure di contenimento dei contagi da coronavirus per evitare situazioni di aggravamento del rischio sanitario, anche

in considerazione delle caratteristiche anagrafiche della popolazione del Friuli Venezia Giulia, la cui componente anziana - la più vulnerabile - è particolarmente nutrita. Domenica e festivi resteranno chiusi tutti i negozi, eccetto farmacie, parafarmacie, edicoli e attività nelle aree di servizio in autostrada, porti e interporti. A fare la spesa può andare sempre un solo componente per famiglia, salvo comprovati motivi di assistenza. Sia la domenica sia nei festivi restano permessi i servizi di consegna a domicilio. Nessuna restrizione è prevista

rispetto alla riapertura consentita dall'ultimo Dpcm di una serie di esercizi, tra cui cartolibrerie, librerie, negozi per bambini e neonati e lavanderie. Sì ai mercati all'aperto e al chiuso ma solo se i sindaci hanno adottato un piano che permetta di rispettare alcune misure precise di protezione. L'obbligo di guanti monouso è esteso a tutti i negozi.