Coronavirus. Niccolò non ha più la febbre: il 17enne di Grado «sereno e di ottimo umore»

Coronavirus, Niccolò, il ragazzo di Grado rientrato dalla Cina, non ha più la febbre e sta bene. Lo si apprende dal bollettino medico dell'Istituto Spallanzani dove è ricoverato in isolamento. L'adolescente era stato bloccato per due volte a causa della febbre a Wuhan, la città cinese focolaio del coronavirus. «Niccolò continua ad essere in buone condizioni di salute, il ragazzo continua ad essere sereno e di ottimo umore».

Il 17enne di Grado era risultato negativo al test sul Coronavirus. Il ragazzo è atterrato alle 7.38 di sabato 15 febbraio nella base di Pratica di Mare sta bene e completerà ora il periodo di ricovero in isolamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA