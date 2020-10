Neonato di 45 giorni positivo al Covid ricoverato d'urgenza: era positivo il papà, ora anche la mamma

TRIESTE - Un neonato di un mese e mezzo, positivo al Covid-19, è stato ricoverato ieri - ma la notizia si è diffusa soltanto oggi - all'ospedale pediatrico Burlo Garofolo di Trieste: il piccolo aveva la febbre e altri disturbi ed era ricoverato nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Tolmezzo (Udine). Da lì i sanitari ne hanno disposto il trasferimento a Trieste.

La notizia è stata confermata oggi dal vicegovernatore e assessore regionale alla Sanità Riccardo Riccardi dopo anticipazioni del Messaggero Veneto. Il piccolo è giunto al Burlo Garofolo ieri notte. È figlio di genitori positivi: il padre già da giorni e la madre da oggi.

Al momento è ricoverato in Pediatria d'urgenza/Pronto soccorso ma le sue condizioni sono stabili e non preoccupanti. Non si esclude che possa essere dimesso già domani se non sopravverranno complicazioni.

