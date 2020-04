Coronavirus. Messa della domenica delle Palme: in chiesa il parroco e tre fedeli, tutti multati

parroco e tre fedeli sono stati sanzionati

Assistono alla celebrazione liturgica per la domenica delle Palme. Per questa ragione unper violazione delle norme previste dal decreto governativo per il contenimento dell'emergenza coronavirus. È successo ieri mattina nella chiesa dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia di San Vito di(Udine). Dopo una segnalazione i carabinieri sono intervenuti nella chiesa, in cui era in corso la celebrazione religiosa a cui il parroco avrebbe consentito partecipassero, oltre ai celebranti, anche tre fedeli.