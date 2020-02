​Coronavirus a Lignano: ragazza con sintomi sospetti, ansia per il risultato dei test

Coronavirus in Fvg. L'attenzione delle autorità sanitarie del Friuli Venezia Giulia è concentrata intorno al caso di una ragazza di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, le cui condizioni di salute avrebbero insospettito i sanitari. La giovane è stata sottoposta più volte a test di varia natura, tra cui il coronavirus, ma il responso in merito è atteso per domattina. Sul caso non sono trapelate altre notizie. © RIPRODUZIONE RISERVATA