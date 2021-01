Coronavirus in Fvg, tasso di contagio al 6,1%: 672 casi su oltre 10mila tamponi. Ventisei morti, Rianimazioni in calo

TRIESTE - Risale leggermente - ma resta a livelli bassi rispetto al recente passato, il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia. La Protezione civile, infatti, segnala 672 nuovi casi in regione (672 da tampone molecolare, 208 da test rapido) ma su oltre 10mila esami, per la precisione 10.820. L'incidenza dei positivi sui test è del 6,2 per cento. Ventisei vittime. In crescita, ma solo di due unità, i ricoveri in Area medica, con i reparti Covid che vedono un totale di 693 persone. Scendono a quota 58 pazienti, invece, le Terapie intensive.

