Coronavirus, friulani "indisciplinati": controllati 1.500, la metà denunciati per inosservanza dei divieti

UDINE - Coronavirus , friulani "indisciplinati". Nella sola giornata di ieri, 12 marzo, le Forze di Polizia hanno controllato nel territorio della provincia di Udine 1.485 persone e 566 esercizi commerciali e ben 742 persone sono state denunciate per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità in materia di emergenza Coronavirus.Lo ha fatto sapere oggi 13 marzo il prefetto di Udine, Angelo Ciuni, attraverso una nota congiunta con il sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Il prefetto ha assicurato «il massimo sforzo delle Forze di Polizia nel controllo del rispetto delle misure, nella consapevolezza che il gravoso sforzo richiesto alla comunità risponde alla tutela di un bene comune, quello della salute pubblica, che non è contrattabile». Il sindaco Fontanini, assicurando la collaborazione della Polizia locale all'azione delle Forze dell'ordine, ha ricordato alla cittadinanza «che le misure di restrizione nei movimenti si applicano anche agli spostamenti all'interno del territorio comunale».