Coronavirus, coppia di anziani positiva "ignorata" dal sistema

Per quasi dieci giorni sono rimasti a casa con l’influenza, la febbre alta e difficoltà respiratorie. Tutti i sintomi del Covid19. Assistita dal figlio con la moglie, una coppia di anziani della Bassa Friulana, malgrado le richieste dei familiari, è rimasta senza assistenza sanitaria diretta a fino a ieri, quando all’esame del tampone è risultata positiva al Coronavirus

LA VICENDA

I due anziani, marito e moglie rispettivamente di 81 e 78 anni, sono risultati ieri positivi al test del Coronavirus, al termine di una vicenda via via sempre più surreale a loro come ai parenti diretti, che li hanno seguiti da quando, martedì 10 marzo, hanno iniziato ad accusare un malessere che aveva subito fatto pensare a un contagio, anche se vanno stabilite le modalità con il quale può essere avvenuto. La coppia, che fino al decreto della scorsa settimana aveva condotto una vita normale, per la loro età, nel paese del Friuli dove vivono, dal primo giorno di malattia ha accusato assieme alla febbre alta anche tosse, spossatezza, pressione bassa e difficoltà respiratorie.

PARLANO I PARENTI

«Dopo due giorni - hanno raccontato ieri sera il figlio e la nuora - abbiamo telefonato al loro medico di base, che ci ha informati che quello era il suo ultimo giorno di lavoro (non ne conosciamo il motivo) e che sarebbe stato sostituito da una dottoressa, che abbiamo poi provveduto a contattare. Una persona gentile, che tuttavia si è detta impossibilitata a venire a visitare gli anziani perché sprovvista delle attrezzature di protezione per evitare contagi: “Se magari sono infettata io - ci ha spiegato - potrei contagiarli”. Il consiglio è stato di contattare la guardia medica, che ci ha fornito la stessa giustificazione, invitandoci a monitorare la situazione».

L’AGGRAVARSI

La prima settimana di malattia è trascorsa, ma i due malati non hanno dato segnali di guarigione. «La febbre si è mantenuta sempre alta, anche martedì 17 marzo mia suocera aveva ancora 39 di febbre. Ci siamo procurati un saturimetro (strumento che consente di misurare e monitorare il grado di saturazione di ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca, ndr) e i valori erano critici. Abbiamo iniziato a registrare tutti i dati, compresa la febbre, e chiesto alla dottoressa di base, che ogni pomeriggio chiamava per informarsi della situazione, di fare qualcosa».

SISTEMA FALLATO

«Abbiamo iniziato a telefonare al numero verde istituito per l’emergenza dalla Regione, al 1500 creato dal ministero della Sanità e siamo sempre rimasti in attesa senza che nessuno rispondesse - prosegue il racconto - abbiamo chiamato il 112, il 118, i carabinieri e un’ottantina di volte il numero diretto del servizio di Infettivologia, dove nessuno ci ha mai risposto. Gli operatori degli altri numeri sono stati cortesi, ma si sono limitati a spiegarci che, in assenza di contatti certi con persone contagiate dal Coronavirus, non era il caso di intervenire a verificare le condizioni dei due pazienti. Finalmente, lunedì la dottoressa di base ha iniziato a chiedere l’esame del tampone e martedì, dopo che il medico ha dichiarato che erano entrati in contatti con una persona che a fine febbraio si era recata in Lombardia, ci è stato dato l’appuntamento per ieri mattina all’ospedale di Udine».

DA SOLI AL TEST

Ieri mattina, in assenza di ambulanze, è stato il figlio ad accompagnare in auto - non potendo nessuno dei due guidare - gli anziani genitori all'ospedale di Udine e da via Colugna, dove si accede al tendone allestito per i tamponi dalla Protezione civile, dietro il padiglione 9, da soli marito e moglie si sono recati a sostenere l’esame diagnostico. Dopodiché, debilitati, a piedi si sono recati verso l’auto dove li attendeva il figlio: «Mio suocero è svenuto, mio marito ha dovuto andare in soccorso per farli tornare in auto e a casa - ricorda la nuora - perdeva sangue dalla gola e nel tardo pomeriggio siamo stati contattati per informarci che i miei suoceri erano risultati positivi al test».

FINALE AMARO

A quel punto, dato che nessuno dall’inizio della malattia aveva provveduto a visitare la coppia ammalata, il figlio ha preteso il ricovero in ospedale e all’ora di cena i due genitori sono stati ricoverati. «Mio padre era disidratato, entrambi sono molto provati - conclude il figlio - a me e mia moglie non è stato fatto il tampone, ci è stato solo detto di rimanere a casa e osservare la quarantena prevista. Se dovessimo manifestare sintomi influenzali, avremo una corsia preferenziale. Aldilà della cortesia del personale con il quale siamo venuti a contatto in questi giorni, mi chiedo se non fosse il caso di intervenire prima, almeno per una visita». © RIPRODUZIONE RISERVATA