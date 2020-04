​Dall'Italia in Est Europa e ritorno per festeggiare la Pasqua ortodossa, in barba alle norme anti Covid

Sono 9 le persone sanzionate nell'ambito di oltre un centinaio di controlli finalizzati al rispetto delle misure di contenimento del virus Covid-19 eseguiti dalla Polizia stradale di Udine nello scorso fine settimana, prevalentemente in autostrada .

Si tratta di cittadini stranieri, residenti o domiciliati in Italia, che rientravano nel proprio Paese d'origine, nell'Est Europa. Alcuni tornavano a casa per festeggiare in famiglia la Pasqua ortodossa .

È il caso di tre cittadini romeni, conducente e due passeggeri, residenti nello Spilimberghese, sanzionati sabato lungo l'A23 all'altezza di Pontebba, fermato mentre viaggiavano verso la Romania. Nello stesso tratto sono stati intercettati e sanzionati altri tre conducenti diretti a Est; uno di loro era partito da Torino. Nei controlli sono incappati infine altri tre cittadini romeni, conducente e due passeggeri, provenienti dalla Francia, fermati lungo la A4 da una pattuglia della sottosezione di Palmanova: avevano eluso il pagamento del pedaggio autostradale e non avevano comunicato al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria il loro ingresso e transito in Italia. Il controllo gli è costato complessivamente oltre 2000 euro.

