Coronavirus, bloccata la partenza del coro della Corea in arrivo in Friuli

UDINE - Il concerto del coro 'Luvoce ladies singers' di Tegou (Corea del Sud), in programma a Trivignano Udinese (Udine), lunedì 17 febbraio, nell'ambito del festival 'Sacre Meditazioni' del Coro Polifonico di Ruda, è stato annullato a causa dell'infezione da Coronavirus. Le autorità coreane, infatti, anche dopo una unanime decisione in tal senso delle componenti della formazione corale, non hanno permesso alle coriste di raggiungere l'Italia. Il concerto sarà recuperato a fine estate. La notizia è stata data al Coro Polifonico di Ruda dal direttore del coro coreano, Kwon Young-ki, in passato studente al conservatorio 'Tartini' di Trieste e componente del complesso friulano. «Era una occasione per incontrare vecchi amici, vedere luoghi a me cari e per portare in Italia un pò della nostra musica - ha detto il maestro Kwon - purtroppo le condizioni generali non ci permettono di fare il viaggio. E forse è meglio così». Il ciclo concertistico Sacre Meditazioni partirà regolarmente sabato 15 febbraio con il concerto, a Gradisca d'Isonzo, del 'Neuer Kammerchor' di Heindenheim (Germania). Ultimo aggiornamento: 17:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA