Coronavirus, cinque detenuti positivi nel carcere di massima sicurezza di Tolmezzo

Nel Carcere di Massima sicurezza di Tolmezzo, in provincia di Udine, cinque detenuti sono stati trovati positivi al Covid-19. A comunicarlo è stato il segretario regionale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, spiegando come i cinque detenuti trovati affetti da Coronavirus provenivano tutti dal carcere di Bologna, dove si trovava, prima di morire in ospedale, il primo detenuto vittima di Covid-19. I cinque carcerati facevano parte di un gruppo di sette trasferiti, tutti posti in isolamento per precauzione. Il tampone era negativo al loro ingresso nel carcere., ma un nuovo test fatto al termine dell'isolamento ha rivelato la loro positività. Nessuno di loro presenta sintomi del contagio e l'azienda sanitaria ha predisposto il tampone per una settantina tra agenti di polizia penitenziaria e operatori sanitari venuti a stretto contatto con loro.

Di quanto accaduto la direzione del carcere di Tolmezzo ha informato la popolazione detenuta, anche per prevenire atti di rivolta come quelli scoppiati in altre strutture penitenziarie nel mese di marzo. Attualmente i cinque detenuti contagiati sono isolati rispetto agli altri ristretti.

«In maniera coscienziosa e professionale - spiega il Sappe in una nota - la direzione tolmezzina ha agito nella massima trasparenza informando sia la popolazione detenuta e sia gli operatori della sicurezza dei contagiati, contrariamente come avvenuto nella struttura Udinese (in cui positivi sono risultati a fine marzo un medico dei detenuti e un agente di polizia penitenziaria, ndr) dove hanno tenuto il massimo riserbo permettendo l'eventuale diffondersi del virus e mettendo a rischio la salute del personale e degli stessi detenuti»