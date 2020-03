Metà della giunta (sindaco e 2 assessori) positivi al virus: tutto parte dal convegno di agronomia

UDINE - C’è anche il sindaco di Remanzacco, Daniela Briz, fra i contagiati della Provincia di udine: il caso del paesino di seimila abitanti è unico. La mioglie di un assessore ha partecipato al convegno di agronomi da cui pare sia partito il contagio, ha trasmesso poi il virus al marito che è poi andato a una riunione di giunta convocata dal sindaco Daniela Briz.

Oggi si pprende che la stessa prima cittadina e un altro assessore sono positivi al tampone: erano già in isolamento.

La giunta del comune è composta da 7 persone: oltre al sindaco Leopoldo Bonetti, Karin

Blasigh, Gabriella Abramo, Annarita Durì, Gianluca Masetti e Giorgio Bevilacqua.

Dalla Sardegna

Una coppia nuorese è risultata positiva al tampone per il Coronavirus: è stata la donna, che ha partecipato a un convegno di agronomi in Friuli, il 20 e 21 febbraio scorsi all'università di Udine, a riferire di aver seguito le disposizioni previste dal protocollo, non appena ha avvertito i primi sintomi, ma di aver avuto difficoltà ad avere risposte e soccorso. In quarantena volontaria anche il compagno, risultato anch'egli positivo al tampone.

