Coronavirus, il coro degli studenti friulani si riunisce virtualmente da casa

In tempi di Coronavirus, le distanze separano amici e parenti, ma la musica vive in ciascuno di noi, ci accompagna sempre, in ogni momento della nostra vita: anche in questo. È il messaggio lanciato dal "Bachmann Choir", coro giovanile formato da studenti ed ex studenti dell'Istituto Omnicomprensivo "Bachmann" di Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, che in questi giorni di quarantena obbligata ha registrato, ognuno a casa propria, un piccolo video, diventato un'unica grande canzone «Lontani ma, ancora un'altra volta, cantiamo insieme. Per noi, per voi».

Ed ecco che le voci si uniscono per intonare "You raise me up", una canzone che diventa, in questo particolare periodo di smarrimento, un inno verso la rinascita.



Il tutto, ovviamente, all'insegna del #restiamoacasa #singingtogether

Ultimo aggiornamento: 18:04

