Settanta giorni per poter alzare le serrande e inaugurare il suo nuovo locale, già pronto prima che scattasse la quarantena decisa per frenare l’epidemia del Coronavirus, sul finire dell’inverno.

Se l’è sudato il simbolico taglio del nastro il friulano Alessandro Cossa, trentunenne di Buttrio appassionato di vini che attende dallo scorso 8 marzo di poter avviare la sua enoteca “Al Pignolo”, in via Manin a Udine.

CURA DEI DETTAGLI FATALE

Da domenica 8 marzo, scelta inizialmente dal giovane gestore del nuovo locale, la data era slittata di qualche giorno, «per gli ultimi ritocchi» spiega lui stesso, ma tutto era pronto per l’inaugurazione ufficiale. Proprio nei giorni in cui, il presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte ha annunciato il lock down in tutto il territorio nazionale, limitando gli spostamenti per tutti e decretando in tutta emergenza la chiusura delle attività commerciali e dei pubblici esercizi.



E così, di settimana in settimana prima e di mese in mese poi, l’apertura è slittata, ma ora finalmente arriverà lunedì 18 maggio.Una lunga attesa ma una bell’alzata di serranda in un periodo di forte crisi, soprattutto per quel settore. «Stiamo aspettando le direttive ufficiali, perché per ora ci sono solo quelle ufficiose e che spaventano abbastanza e vediamo se il 18 ci riusciamo». In realtà una parte dell’attività è già iniziata, «abbiamo deciso volontariamente di non fare take away, ma abbiamo iniziato da subito a fare distribuzione di vino. Ci siamo iscritti su vari canali e - aggiunge con una punta d’orgoglio - dall’8 marzo abbiamo venduto già 300 bottiglie in Friuli e anche fuori regione, ma tutto vino friulano. Siamo partiti con le spedizioni e consegne a domicilio ed è stato un aiuto per pagare affitto e fornitori perché - spiega Alessandro Cossa – perché secondo le normative, noi come nuova attività non rientravamo nei bandi, dei 25mila euro, del credito d’imposta e via dicendo. Per cui abbiamo stretto i denti e abbiamo trovato per iniziare un canale alternativo».OTTIMISMO E TENACIAIn effetti, se per attività già avviate la riapertura non sarà indolore, per chi parte dall’inizio e non ha una realtà già consolidata, il giorno 1 può spaventare. Ma Alessandro intende aprire all’insegna dell’ottimismo: «Al Pignolo è un’idea che nasce più di 10 anni fa, strutturata, sognata e sudata – racconta – e oggi dico cheBisogna rimboccarsi le maniche ed è una cosa che i friulani sanno fare molto bene e ripartire. E’ ovvio che si partirà un pochino zoppi, ma speriamo di poter alzare le serrande, farci conoscere e soprattutto far conoscere tante cantine friulane magari meno blasonate».L’ottimismo c’è tutto, insomma, ma un aiuto dalle istituzioni è quanto meno auspicato. Intanto si pensa a iniziare, seppure con un’inaugurazione che non è quella programmata due mesi fa, ma il nuovo oste udinese non si perde d’animo e lancia già il vero taglio del nastro in occasione del primo anno di attività,, si sa mai di questi tempi. «Certo, bisogna farsi due conti in tasca pensando a distanze e sanificazioni , ma sarei molto contento di alzare la serranda lunedì e accogliere. Anche solo due persone al giorno mi farebbe più che piacere».Il concetto è chiaro: meglio zoppicare che stare fermi, pur con tutte le difficoltà, e fare un brindisi con tanto di mascherine e distanziati. «Sarà complicato capire come muoversi, assicurarsi che la gente non sosti all’esterno, la responsabilità è grande e tutto questo è ancora più difficile per un’attività nuova, anche capire quanti prodotti freschi e deperibili ordinare. Andremo un passo alla volta», la voglia di partire non manca ed è abbastanza anomalo vedere lo start per un’attività nuova in tempo di coronavirus.