Sfreccia in autostrada e nasconde la targa con tendina anti-autovelox

di Paola Treppo

UDINE e PALMANOVA -lungo laall'altezza di; erano duemolto potenti e, alla vista degli agenti della polizia stradale, hanno rallentato. Le due auto sportive viaggiavano in coppia e sono state fermate per un controllo, in sicurezza.La vettura che faceva da apripista, una, immatricolata in Repubblica Ceca, circolava con lache si poteva, in prossimità di, azionato dall'interno. Nell'abitacolo c'era poi un altro sistema per evitare sempre gli autovelox. Tutti illegale, ovviamente. E tutto posto sotto sequestro dagli agenti della polizia stradale di Palmanova.Al volante della vettura sportiva unche è stato; è stato anche sanzionato per diverse violazioni amministrative al codice della strada tra cui la posizione irregolare delle targhe, l'eccesso di velocità e per il dispositivo che aveva a bordo per evitare l'autovelox. Sanzioni anche per il conducente dell'altra auto, per eccesso di velocità. Il controllo è stato fatto ieri pomeriggio, giovedì 22 giugno.