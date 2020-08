Coppia padovana si perde sbagliando sentiero per Cima Sappada, ritrovata dai tecnici del Soccorso Alpino

Una coppia di padovani, in escursione sulle Dolomiti friulane nella zona di Sappada, è stata soccorsa oggi, martedì 11 agosto, nel pomeriggio

L'intervento nei pressi di Passo Geu si è concluso alle 18 con il rientro a valle delle due persone che avevano chiesto aiuto. Si tratta di un uomo e una donna di Padova: erano rimasti bloccati nel solco del torrente in secca che scende da Passo Geu Alto a quota 1762 metri senza riuscire più a risalire, dopo aver scavalcato alcuni saltini. I due escursionisti, partiti dal centro Biathlon, volevano raggiungere Cima Sappada attraverso i sentieri 230 e 320 che passano per Passo Geu Basso e Passo Geu Alto, ma si sono bloccate nei pressi del Rio Geu avendo smarrito la traccia di sentiero con segnavia 320 che li avrebbe condotti a Cima Sappada, ingannati dal solco in secca del torrente stesso. Una situazione che è già capitata più volte in questo punto e che ha condotto qui spesso i soccorritori della stazione di Sappada. Nonostante il sentiero sia ben segnato, la traccia può confondersi in un punto con il rio in secca che si attraversa. Sul posto sono arrivati a piedi quattro tecnici della stazione di Sappada, saliti per un tratto con la jeep lungo la pista forestale che costeggia la pista di discesa del Monte Siera e poi per sentiero fino a raggiungere gli escursionisti. Questi ultimi sono stati assicurati con la corda per risalire e poi scortati in sicurezza fino alla loro automobile.



Ultimo aggiornamento: 20:28

