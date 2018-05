Coppia in gara e nella vita: Pietro e Sonia pronti al rally Asturie Historic

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN PIETRO AL NATISONE (Udine) - Sono coppia in gara e nella vita: luie lei, pluripremiati nella loro lunga carriera rallistica fino al titolo di vice campioni d'Europa nel campionato historic.Con la loro Bmw 2002 adesso si stanno preparando ad affrontare una delle prove più suggestive e selettive del campionato europeo 2018, il 10°, nell'omonima regione iberica, gara in cui puntano al vertice della classifica finale. Da, dove risiede la coppia, al nord della Spagna il trasferimento è lungo ma la passione per le corse che anima i coniugi è più forte dei disagi del viaggio interamente su strada.Sono l'unico equipaggio friulano che disputerà, dal 24 al 26 maggio, la prestigiosa prova del Fia European Historic Sporting Rally Campionship 2018 e alla partenza hanno potuto sentire il calore dei fans locali che l'ha salutato col classico in bocca al lupo. L'esperienza agonistica della coppia, insieme alla comprovata competitività in gara, fanno ben sperare per un piazzamento di prestigio in terra spagnola.