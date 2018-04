Coniugi trovati morti in un canale: si sono tolti la vita annegandosi

di Paola Treppo

AQUILEIA (Udine) - Una coppia didi 84 e 79 anni è stata trovata senza vita in undinel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 20 aprile.Dai primi riscontri eseguiti sul posto dai carabinieri della Compagnia di Palmanova e dai militari del Nucleo investigativo di Udine, pare che la coppia sia deceduta per. Non si tratterebbe di omicidio-suicidio ma di un suicidio scelto da entrambi.