Coop Casarsa, il fatturato sfiora i 30 milioni (+14%) e 200 nuovi soci

L'assemblea dei soci di Coop Casarsa, il più grande gruppo della cooperazione di consumo tra quelli con sede direzionale in Friuli Venezia Giulia (con 15 punti vendita tra le province di Pordenone, Udine e Treviso e oltre 16 mila soci), ha approvato oggi, 27 giugno, all'unanimità il bilancio 2020 chiuso in territorio positivo (+276 mila euro) e con fatturato di oltre 29,5 milioni di euro (+14%).

«Il 2020 è stato un anno impegnativo - ha spiegato il presidente Mauro Praturlon - per tutta la nostra struttura. Siamo una realtà attenta alle comunità in cui opera, sempre fedele alle proprie radici mutualistiche e con dati economici solidi. Siamo in espansione e da inizio 2021 abbiamo aperto ad Azzano Decimo il nostro 15/o punto vendita».

Nel 2020, è stato ricordato durante l'assemblea, è aumentata la compagine sociale, con 197 nuovi soci, per un totale attuale di 16.649 associati. La percentuale di acquisti fatti dai soci ammonta al 59%. In totale i clienti sono stati 1.222.572 e lo scontrino medio di ogni spesa è stato superiore ai 20 euro. Sono aumentati di oltre il 20% gli acquisti di latticini, salumi, pesce e surgelati; +14% per la carne, calo invece del 4% per pane e pasticceria.

«Una tendenza - ha spiegato il direttore generale Stefano Cesarin - determinata dal fatto che le persone hanno puntato su alimenti facilmente conservabili, soprattutto nei periodi di lockdown. Stando invece in casa molti si sono dedicati ai prodotti da forno. Bene l'ortofrutta, +13%, con la confermata attenzione al benessere».