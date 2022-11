Irregolarità in cantieri e imprese per sicurezza e lavoro nero: aziende sospese, sanzioni per quasi 200mila euro

UDINE - Il Nucleo Ispettorato carabinieri del Lavoro di Udine, con la collaborazione dei militari delle Compagnie di Udine, Palmanova e Tolmezzo, nell'ambito delle attività per prevenire e reprimere lo sfruttamento del lavoro e quello sommerso e a verificare la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno fatto sanzioni per 12.000 euro per una pelletteria a Manzano - dove sono state riscontrate violazioni su primo soccorso e formazione dei lavoratori - e per 15.000 euro in un cantiere edile, a Udine, dove è stata riscontrata l'omessa protezione nei ponteggi.

È stata disposta la sospensione della attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di sicurezza. Sanzioni sono state fatte, per 7.000 euro, anche a un emporio di Cassacco al cui interno è stata constatata la presenza di un impianto di videosorveglianza non autorizzato e la mancanza della cassetta di primo soccorso, e per 43.000 euro in un ristorante etnico di Martignacco dove sono state riscontrate violazioni in materia di lavoro nero, sorveglianza sanitaria di minori e omessa formazione sulla sicurezza ai lavoratori. È stata disposta la sospensione dell'attività imprenditoriale per lavoro nero. Un altro ristorante etnico è stato multato per 60.000 euro, a Gemona del Friuli, dove sono state riscontrate violazioni in materia di aggiornamento del Dvr, omessa formazione sulla sicurezza ai lavoratori e la mancanza di cassetta di primo soccorso.