Contro vampiri e il mal di denti: c'è la festa dello Strok, l'aglio speciale

di Paola Treppo

VAL RESIA (Udine) -in Val Resia questa domenica, 22 luglio, nella località di San Giorgio. L'evento è organizzato dall’associazione FivEvents, in collaborazione con l’Associazione Produttori Aglio di. Ma che cosa ha di particolare l'aglio di Resia? Loè un prodotto agricolo della Valle che si riconosce per la sua tunica rossastra e il suo particolare aroma dolce.Si tratta di undiventato presidio Slow Food nel 2004, la cui produzione, pur se in costante aumento negli ultimi anni, rimane per lo più a. A partire dalle ore 12 di sarà una degustazione di piatti a base di Aglio di Resia a cura di Tilly’s Pub&Catering di Tolmezzo. In mattinata Alla scoperta del sentiero del gusto, organizzata dall’Ecomuseo della Val Resia con prenotazioni entro il 20 luglio al numero 3886059065; ritrovo alla vecchia latteria di San Giorgio; durata di 3 ore su un percorso facile adatto a tutti, con la guida Christian Madotto. L'attività è gratuita ed è offerta dall'Ecomuseo Val Resia.Durante tutta la giornata sarà possibile acquistare l’aglio e i suoi prodotti derivati,. Info festadellaglio@libero.it. In Valle sarà possibile anche visitare il museo dell’ex-latteria a San Giorgio, il Centro visite del Parco naturale delle Prealpi Giulie a Prato di Resia con orario 9-13/14-17, all’interno del quale è visitabile la mostra di pittura Tutti i colori del Parco. Aperti, a Stolvizza di Resia, il Museo dell’Arrotino con orario 10.30-12.30/14-16 e il Museo Etnografico della Gente della Val Resia con orario 10-13/14-16.