Due milioni e mezzo di euro per le parrocchie del Friuli Venezia Giulia. La legge regionale 13 approvata dal consiglio regionale lo scorso 6 agosto, riguardante l’assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023, ha previsto un contributo “una tantum” alle parrocchie fino a un importo massimo di 100mila euro a intervento e fino al 100 per cento della spesa ammissibile per opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o completamento...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati