Contrabbando di carburanti: 5 arresti e raffica di denunce

UDINE - È di 5 persone arrestate e 28 denunciate in stato di libertà, con 440 mila litri di gasolio e 14 autoarticolati sequestrati, il bilancio di un'attività di contrasto al contrabbando di prodotti petroliferi destinati all'autotrazione condotta negli ultimi mesi dai finanzieri del comando provinciale di Udine. Spedite da Paesi dell'Est Europa, le merci di contrabbando viaggiavano di norma in autocisterne aventi una capacità superiore a 30 mila litri.

Talvolta, però, per dissimulare la reale natura del carico, il gasolio veniva trasportato con autoarticolati telonati, stipati con 26 o più cisterne IBC della capacità di mille litri ciascuna, accompagnato da documenti di viaggio indicanti prodotti di natura diversa da quella reale. Il prodotto veniva anche adulterato con additivi tali da modificarne la composizione chimica, facendolo in apparenza ricadere in una classe merceologica diversa da quella sottoposta ad accisa. Secondo quanto emerso dalle indagini dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Udine, delle Compagnie di Tolmezzo e Latisana, e della Tenenza di Palmanova, i prodotti petroliferi erano destinati di norma verso aree industriali e magazzini del Centro-Sud per essere poi stoccati in depositi attrezzati con pompe erogatrici e infine ceduti ad aziende di trasporto o a consumatori finali a prezzi competitivi e in completa evasione d'imposta. Il danno per l'Erario, corrispondente all'imposta evasa (accise e IVA), è stato quantificato in oltre 380.000 euro, mentre le relative sanzioni sono pari, nel massimo, a 3,8 milioni di euro.

