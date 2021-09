Contrabbando di gasolio, fermati in A23 due Tir con 30 tonnellate: 20.000 euro di multa

UDINE - Due autoarticolati, che trasportavano quasi 30 tonnellate di gasolio da autotrazione contenute in fusti da 1000 litri l'uno, sono stati fermati e sanzionati dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia stradale di Udine lungo l'autostrada A23. Secondo la documentazione ufficiale i due veicoli avrebbero dovuto trasportare solventi organici. Nel corso dell'operazione, la Polizia stradale ha contestato agli autisti 22 diverse sanzioni relative al trasporto internazionale di merci pericolose per un importo complessivo di quasi 20.000, che si sono aggiunti alle sanzioni fiscali contestate dalle Fiamme Gialle. I due mezzi sono stati sequestrati e i due conducenti denunciati per i reati fiscali relativi all'evasione di iva e accise. L'occultamento del reale contenuto di questa merce, operato falsificando la documentazione di trasporto, oltre a violazioni fiscali comporta anche la violazione di norme del Codice della Strada poste a tutela della sicurezza della circolazione nel caso di trasporto di merci pericolose.