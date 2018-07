Si congeda il carabiniere che ha lottato contro il crimine mafioso

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE e GORIZIA - Ultimo giorno di servizio per il luogotenente a incarichi speciali, che oggi, martedì 31 luglio, conclude la sua carriera con il prestigioso incarico di comandante della stazione carabinieri diAl comando di corso Verdi è arrivato nell'aprile del 2016. Lui, catanese di origine, 55 anni, sposato e padre di due figlie, ha unae ha prestato servizio in diversi comandi stazione friulani e isontini. Arruolatosi nel 1981, ha frequentato la Scuola Sottufficiali dell’Arma di Velletri e di Firenze per poi essere destinato, giovane vicebrigadiere, alla stazione di(Udine).Già nel 1988 fa la sua prima esperienza in terra isontina dove presta servizio come capoequipaggio del Radiomobile delle Compagnie di Gradisca d’Isonzo e poi di, maturando quel bagaglio diversificato di esperienze che porterà successivamente con sé inper una parentesi lontana dal Nord Est durata della durata quasi dieci anni.Al tempo comandò anche il Nucleo operativo a Mistretta, in provincia di Messina,. Poi il richiamo per la sua terra adottiva, il Friuli Venezia Giulia, diventa forte e il luogotenente Capri riempie nuovamente il suo baule e le sue valigie e ritorna con la famiglia dapprima a Trieste e poi a Gemona del Friuli, per poi diventare vicecomandante della stazione di Udine Principale.Poi l’ulteriore salto di carriera: nel 2016, infatti, ha assunto il prestigioso incarico di comandante di una stazione importante come quella di Gorizia Principale. Come è nella tradizione della Benemerita, esperienza e professionalità sono stati al servizio della comunità di Gorizia. Con una cerimonia toccante ed emozionate il generale di brigata, comandante della legione carabinieri Friuli Venezia Giulia, ha salutato il luogotenente Capri, ringraziandolo per l'svolto nell'arco della sua carriera.