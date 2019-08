Rumeno arrestato nel treno Ud-Ve Era condannato: violenza sessuale

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli negli scali ferroviari e dei servizi di scorta a bordo treno, effettuata anche in relazione ai flussi turistici estivi, per garantire viaggi sicuri e sereni agli utenti del mezzo ferroviario, lo scorso 21 agosto, personale della, durante un servizio di scorta ad un treno regionale sulla linea, è stato insospettito dallSottoposto a controllo mediante la banca dati delle Forze di Polizia, effettuato tramite i palmari di nuova generazione, che consentono l’accertamento mediante lettura ottica dei documenti esibiti, la verifica sull'uomo ha dato immediato esito positivo. Il quarantacinquenne U.F.C, cittadino rumeno, è risultato, infatti, destinatario di, emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in relazioneper i reati di, lesioni ed inosservanza di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.