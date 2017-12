di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MOGGIO UDINESE - Vent'anni di magia aconda vedere. Compie due decenni, infatti, il concorso “Presepi a Moggio a Moggio la Stella”. Già dagli anni Cinquanta del secolo scorso, in realtà, la Parrocchia aveva indetto unche però era rivolto solo alle famiglie e i presepi venivano allestiti nelle case. Nel 1996 l’idea di riprendere il concorso a livello locale e nel 1997 di ampliarlo a livello regionale. Quest’anno l’iniziativa ha tagliato il traguardo della 20° edizione e per l’occasione ci sono 105 opere in concorso.Opere particolari uniche nel loro genere, composizioni miste, opere in legno, ferro, presepi tradizionali e moderni frutto della fantasia e dell’ingegno manuale dei presepisti. Per festeggiare il traguardo, oltre agli “Amici del Presepio di Qualso” paese con il quale Moggio è gemellata dall’inizio della rassegna, quest’anno si sono unite altre Pro Loco tra le quali quella di. Alla rassegna partecipano pure i presepi degli “Amici del Presepio di Trieste”,, Prepotto, Pio X di Udine e Premariacco, a dimostrare lo stretto rapporto che unisce i vari circuiti presepiali della regione che fanno capo al Comitato Unpli Fvg e a Turismo Fvg.La giuria ha decretato vincitori dell’edizione 2017. Primo premio assoluto, ex equo tracon un presepe in midollo di granoturco die Graziella Ranieri, con una opera in tecnica mista, di Premariacco. Premio categoria artisti e hobbisti a Renato Gentilini con un presepe in bassorilievo di legno di Remanzacco,con un presepe in legno e betulla di Loch di Pulfero e a Nedda Dougan con un arazzo raffigurante un presepe in lana cotta, di Grado.Per la categoria bambini premiata la IV° elementare di Moggio, la scuola media di Moggio e la scuola media di Resia. Segnalati Paolo Ceppellotti di Ruda, il gruppo Amici Alpini di Ipplis, Alida Liberale di Udine, Antonella Fabris di Qualso e la famiglia di Rodaro Gamberini di Moggio Udinese. Da segnalare pure i vari presepi allestiti dai privati cittadini, nei cortili, nelle piazzette e sui davanzali; fra i moggesi c'è Dante Margheri crea presepi da quando erae che anche quest’anno ha creato una natività per i bambini; oggi, così come faceva un tempo, perché la giuria gli assegnava sempre la lode.L’esposizione moggese è stata allestita nella Torre delle prigioni, nellee lungo la “Via dei Presepi”, anche nelle vetrine delle attività commerciali del centro. La mostra in Torre resta aperta fino al 6 gennaio ogni giorno dalle 14.30 alle 18.30, e nei weekend successivi fino al 21 gennaio con gli stessi orari. Per visite guidate o in altri orari contattare l’ufficio Iat di Moggio allo 0433.51514, mail proloco@moggioudinese.info.