UDINE - Anche gli udinesi possono contribuire a rendere più natalizie e illuminate le vie e le piazze della città. Palazzo D'Aronco, su iniziativa dell'Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive, ha infatti indetto un concorso per coinvolgere i cittadini nel creare un'atmosfera speciale e accogliente per chi approda a nel capoluogo durante le festività: si chiama Il balcone di Natale e mette in palio fino a mille euro per chi risulterà...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati