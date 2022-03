Conclusa la prima giornata di gare agli Opa Cup Games di Sappada

SAPPADA - In una tiepida giornata di sole quasi primaverile si è svolta la prima giornata di Opa Cup/Games Sappada 2022. 353 gli atleti di sci nordico provenienti da 13 paesi che hanno preso parte alle competizioni odierne. Davide Ghio vincitore della 7.5 km con 12″2 su Gabriele Matli e 14″7 sul tedesco Wagner. Marco Gaudenzio del Bachmann ha chiuso 18° a 1’31”, con il compagno di squadra Patrick Belcari 22° a 1’40”. Di grande impatto la cerimonia delle premiazioni dove gli atleti premiati sono saliti sul podio ognuno con la propria bandiera. Nella 7.5 km femminile doppietta tedesca con Boehme a precedere Hartwig di 1″8, mentre Iris De Martin, del vicino Comelico è giunta terza a 7″3. Undicesima a 55″7 la rappresentante della squadra FISI FVG Maria Gismondi. Successivamente si è svolta la prova Juniores/U20 sui 10 km: nella prova femminile si è imposta la francese Pierrel con 26″ sulla prima delle italiane, Denise Dedei. Terza a 35″1 la tedesca Neurnberger. La 10 km Juniores/20 maschile è stata vinta dal bellunese recente argento ai Mondiali Juniores Elia Barp, con il francese Desloges secondo a 31″6 e Mauro Balmetti terzo a 32″5. Il migliore atleta Fisi Fvg è stato Andrea Gartner, 16° a 2’13”, con Edoardo Buzzi ex altleta dei Camosci e ora facente parte del gruppo sportivo dei Carabinieri 24° a 2’41”. Nella 10 km Senior femminile si è imposta la svizzera Weber con 25″2 su Martina Bellini e 39″4 sull’americana Sonnesyn. Nella 15 km Senior maschile bravo Martin Coradazzi, terzo a 26″4 dal vincitore, l’altro azzurro Didi Noeckler, e a 15″3 dal francese Rousset, secondo. Luca Del Fabbro è giunto 15° a 1’51”. Ha presenziato alla manifestazione anche il vice presidente del consiglio regionale Stefano Mazzolini secondo il quale “Sappada ha dato dimostrazione di saper organizzare eventi importanti che danno lustro alla nostra Regione”. Ospite d’eccezione la campionessa olimpica e Consigliera Fisi Gabriella Paruzzi. Pienamente soddisfatti per l’esito della prima giornata di gare il presidente dell’Asd Camosci, che ha organizzato l’evento, Fabrizio Di Val e l’assessore allo sport e turismo del Comune di Sappada Silvio Fauner.