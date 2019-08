Paura al concerto di Salmo, un 21enne: «Mi ha strappato la catenina poi lo spray negli occhi...»

LIGNANO - E' un giovane, di 21 anni, di, la vittima che ieri sera, al concerto di Salmo aha dovuto subire il furto di una catenina d'oro che portava al collo e che gli è stata strappata. Si è voltato di scatto per cercare il ladro, ma il giovane è stato raggiunto d allo spray al peperoncino spruzzato proprio dal rapinatore per assicurarsi la fuga . Il giovane presenterà denuncia alle forze dell'ordine della sua città di residenza.Nel frattempo, proseguono le indagini già avviate dalla Polizia di Udine. Nel pomeriggio a Lignano sarà riascoltato un testimone che ha fornito un identikit del probabile ladro, per dettagliare ancor di più, se possibile, la sua descrizione. Al momento si cerca una persona di bassa statura, di carnagione scura e capelli corti neri. L'identikit verrà poi diramato alle altre forze dell'ordine e alle questure di altri capoluoghi.