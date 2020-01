Sogno posto fisso, boom di candidati: tre mesi di esami orali per selezionare 11 impiegati

UDINE - Quasi tre mesi di orali per riuscire ad esaminare tutti. Sono talmente tanti, infatti, gli aspiranti ai posti di amministrativo contabile ad aver superato la prova scritta, che la commissione dovrà lavorarci due giorni alla settimana dal 4 febbraio al 23 aprile, per riuscire infine a selezionare le 11 persone che verranno assunte da Palazzo D'Aronco. Il bando di concorso era stato pubblicato lo scorso settembre ed erano stati quasi 1100 i candidati a presentare domanda. Il 9 dicembre, se ne sono presentati circa la metà per affrontare, al Palasport Carnera, la doppia prova scritta a crocette e di questi spiega l'assessore al personale Fabrizio Cigolot -, la commissione composta da tre persone ne ha valutati idonei oltre 490. Moltissimi, quindi, e l'esame orale, che avrebbe dovuto iniziare il 16 dicembre 2019, è stato spostato al 2020. Dato che il concorso era per profili di categoria C, quindi col requisito del diploma di scuola superiore, tante persone hanno presentato domanda. Gli uffici continua Cigolot -, hanno deciso di fare una prova scritta a risposta multipla (a crocette, ndr). Forse un esame poco selettivo? Anche non requisiti più restrittivi spiega l'assessore Cigolot -, molti avrebbero superato la prova per conquistare l'agognato posto. In molti, infatti, sono risultati idonei sia perché tra gli aspiranti ci sono tanti laureati sia perché tanti lavorano già nelle amministrazioni pubbliche, magari a tempo determinato e aspirano a entrare di ruolo. I candidati hanno dimostrato quindi un notevole livello di preparazione.



Secondo l'assessore, d'altronde, con questi numeri, i tempi non potevano essere inferiori: Quando ad un concorso si presentano in così tanti, vanno sempre via diversi mesi per concluderlo, anche se si attua una pre-selezione. Adesso, per i quasi 500 che hanno superato lo scritto, arrivano gli orali: si parte il 4 febbraio (dalle 8.15) con i primi 24 candidati a iniziare dalla lettera U, per continuare il 6 febbraio e così via, fino al 23 aprile (gli esami del martedì si terranno al primo piano della sede di via Stringher mentre quelli di giovedì nel Salone del Popolo di Palazzo D'Aronco). I colloqui individuali verteranno sulle materie d'esame (nozioni di diritto amministrativo e costituzionale, nozioni in materia di contratti di appalto, ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, tutela della riservatezza, conoscenza dell'inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse), e potranno anche verificare la capacità di mettere in pratica le conoscenze teoriche. Prevediamo di assumerne 11 conclude Cigolot -, e di averli in servizio per il 1° giugno. Poi terremo aperta la graduatoria e speriamo di pescarne altri perché oltre ai pensionamenti di cui sapevamo, ci sono altri dipendenti che useranno quota 100.

