Nata nel Dopoguerra, festeggia 75 anni l'Associazione degli industriali

di Paola Treppo

UDINE - Un augurio che è anche un programma: «Più forti e coesi». Con queste parole, presidente di, ricorda l’anniversario di costituzione dell’Associazione degli industriali friulani.«Il 7 giugno del 1945 - spiega la Danieli -, all’indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale, un gruppo di imprenditori, credendo nella forza dell’associazionismo e ispirati dalla necessità della ricostruzione del Paese, rifondò l’Associazione industriali».Alla sua guida fu chiamatoche, sulle orme del padre, il grande Arturo, geniale pioniere nel campo dell’elettricità e della tecnica, divenne protagonista deglie tremendi delquando bisognava dare corpo e concretezza ai progetti di ricostruzione di un tessuto industriale in gravissima difficoltà. Da allora, Confindustria Udine è sempre stata a fianco delle imprese, diventandone un punto di riferimento sul fronte dell’identità, della rappresentanza e dei servizi.«Sono trascorsi 73 anni - dice la presidente - e il nostro impegno, ricordando quello dei padri fondatori, è sempre rivolto a garantire la centralità dell’impresa, quale motore per lo sviluppo economico, sociale e civile del Paese. Confindustria rappresenta le imprese e i loro valori presso le istituzioni, a tutti i livelli, per contribuire al benessere e al progresso della società. È in questa chiave che garantisce servizi sempre più diversificati, efficienti e moderni. In questa fase della nostra storia siamo impegnati in un percorso di regionalizzazione che ha l’unico scopo di renderci ancora più forti e coesi».