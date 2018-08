Attenzione a chi offre massaggi in spiaggia: denunciate sei cinesi

di Paola Treppo

LIGNANO (Udine) - Le forze dell’ordine hanno controllato 60 persone sull'arenile di Lignano tra quelle che facevanodi varie merci e tra quelle che offrivano servizi di. Sono stati10 flaconi di, 74 tra libri e fascicoli, e vari accessori di abbigliamento.Sei cittadine cinesi, sorprese a proporre massaggi sulla spiaggia, sono state denunciate per esercizio abusivo della professione, per la quale è richiesta una abilitazione idonea; una di esse è stata accompagnata negli uffici della Questura edperché era senza di permesso di soggiorno.L'attività di contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale è stata messa in atto lo scorso 2 agosto, organizzata dalla Questura di Udine, in collaborazione i carabinieri, la Guardia di finanza, la Capitaneria di porto e dalla polizia locale.