UDINE - Nasce lo Sportello informativo per l'energia e la sostenibilità. Frutto della collaborazione tra Comune, Federconsumatori Fvg e Agenzia per l'energia Fvg, l'infopoint è operativo da ieri in via Stringher (al civico 14/d) ed è dedicato alle tematiche dell'energia, delle comunità energetiche e dell'economia circolare. Ma, soprattutto, è un punto in cui i cittadini potranno anche chiedere informazioni sugli incentivi esistenti per interventi di risparmio energetico, sulle modalità di riduzione dei consumi e sulle tecnologie disponibili per l'efficienza energetica.



I DETTAGLI

Lo sportello è attivo il mercoledì (con la presenza di un esperto di Federconsumatori) e il venerdì (con un tecnico dell'Ape) e negli stessi giorni riceve su appuntamento dalle 14 alle 17; è necessario prenotarsi chiamando lo 0432 45673 o il 353 41048289 oppure via mail a udine@federconsumatori-fvg.it o sportelloenergia@ape.fvg.it. Il Comune ha messo a disposizione gli spazi a titolo gratuito fino al 20 agosto del 2023, ma la convenzione potrà essere rinnovata in base anche al gradimento del pubblico. L'amministrazione Fontanini, infatti, ha ritenuto di partecipare al progetto anche perché il Comune è impegnato nella sensibilizzazione e nelle politiche che puntano ad un uso razionale dell'energia, basti pensare all'adesione ai diversi programmi come al nuovo Patto dei sindaci per l'energia sostenibile e il clima 2030, con l'obiettivo di favorire il settore privato in una serie di azioni ed iniziative che cittadini ed imprese devono intraprendere in proprio al fine di ridurre l'effetto le emissioni climalteranti; all'adozione del Paesc, Piano d'azione energia sostenibile ed il clima; e ai progetti comunitari Alpgrids (per lo sviluppo di comunità energetiche), Citycircle (hub di energia circolare), e Adiradapt (per l'adattamento ai cambiamenti climatici).



I DESTINATARI

D'altronde, quello dell'energia è un tema estremamente delicato e complesso in questo momento, anche perché l'aumento spropositato dei costi ha spinto molte persone a cercare di ridurre i consumi, anche approfittando dei diversi bonus messi in campo dallo Stato (in Fvg, ad esempio, risultano più di 8.600 asseverazioni per il Superbonus, per un totale di 1,19 miliardi di euro ammessi in detrazione, con un investimento medio di 628.180 per i 664 condomini e 103.191 euro per i 5623 edifici unifamiliari coinvolti). Per questo, il Municipio ha considerato opportuno sostenere uno sportello che potrà dare ai cittadini servizi informativi sulle tecnologie disponibili per migliorare l'efficienza energetica; le modalità di riduzione dei consumi di energia (buone pratiche); gli incentivi disponibili per investimenti (convenienza in termini di efficienza, tempi di rientro e priorità); l'economia circolare e le buone pratiche per ridurre l'inquinamento, la produzione di rifiuti ed il riciclo delle materie prime secondarie.