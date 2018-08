Viaggia con un coltello artigianale nascosto nel Ducato: denunciato

di Paola Treppo

CHIUSAFORTE (Udine) - Viaggiava con unlungo 26 centimetri e lama di 14 un cittadino straniero che è statoper porto abusivo die oggetti atti a offendere. Lo hanno fermato questa notte, venerdì 3 agosto, intorno all'una, a Chiusaforte, sulla statale 13 Pontebbana, i carabinieri del Norm della Compagnia di Tarvisio.Lo straniero, 44 anni, cittadino romeno, viaggiava su un furgone di sua proprietà, uncon targa romena, in ingresso in Italia. Il controllo del mezzo ha permesso di rinvenire, nascosto nel vano portaoggetti del veicolo, il coltello di fattura artigianale. L'uomo è stato deferito in stato di libertà e il coltello è stato posto sotto sequestro.