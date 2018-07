Colpo in villa nella notte: forziere aperto con la flex, via 30mila euro

di Paola Treppo

GEMONA DEL FRIULI (Udine) -nel fine settimana adove, approfittando dell'assenza del padrone di casa, undella zona, i ladri hanno scassinato la porta, senza far scattare l'allarme e hanno frugato ovunque.Il loro obiettivo era, probabilmente, fin dall'inizio, unaa muro. Il forziere, infatti, è statoche la banda di malviventi aveva portato appresso. Nessuno, vicino alla residenza, ha udito rumori o ha visto auto o persone aggirarsi con fare sospetto.La brutta sorpresa è stata fatta dalla famiglia al rientro a casa. Dalla cassaforte mancavano monili in oro, orologi e denaro contante per un valore di oltre 30mila euro. Per il derubato non è rimasto altro da fare se non chiamare i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo che hanno eseguito un sopralluogo e che adesso indagano per identificare i malviventi. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra sabato 30 giugno e domenica primo luglio.