Colpito dal calcio della mucca in azienda: è grave

UDINE - Un incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina in un'azienda agricola di Mereto di Tomba: un uomo è stato colpito al torace dal calcio improvviso di una mucca ed è rimasto gravemente ferito. L'allevatore è stato stabilizzato sul posto dal personale medico dell'elicottero sanitario Fvg, che lo ha successivamente trasportato d'urgenza al Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indagini dei Carabinieri della Compagnia di Udine.

